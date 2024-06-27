Безумовна фінансова підтримка: Україна отримала 1,9 мільярда євро від ЄС

До державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування обсягом 1,9 мільярда євро від Європейського Союзу. Наступні транші Україна отримуватиме щоквартально.

Транш безумовного фінансування

Як повідомляється, ці кошти передбачені фінансовим інструментом ЄС Ukraine Facility. А наступні транші в межах Інструменту Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів визначених у Плані України.

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Зокрема, з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 мільярдів євро прямої бюджетної допомоги, що сприяло підтримці макроекономічної стабільності.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 мільярдів євро прямої бюджетної допомоги. Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.

На що надає кошти ЄС в рамках Ukraine Facility

Отже, Україна повинна проводити реформи, які поліпшують загальну ситуацію в країні, перш ніж ЄС буде надавати фінансування на цей процес. За планом програми Ukraine Facility, ЄС надаватиме кошти на:

забезпечення інфраструктури;

підтримку економіки;

соціальну сферу;

управління.

Зокрема, Олена Шуляк, представниця уряду, підкреслила, що Ukraine Facility сприятиме не лише відновленню країни, але й піднесенню її до нового рівня.

Україна уже отримала, завдяки плану Ukraine Facility, 6 мільярдів євро цьогоріч.