Якими будуть ці облігації

Вказані облігації мають бути на суму 65 мільярдів євро. Їх випуск заплановано на другу половину цього року.

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Кошти від цих облігацій будуть використані для фінансування виплат у рамках різних проєктів зокрема, NextGenerationEU. На Україну частка цих грошей має бути витрачена, відповідно до програми Ukraine Facility.

Нагадаємо! Завдяки випуску попередніх облігацій на 75 мільярдів євро, ЄС виділив для України 6 мільярдів євро на теперішній рік.

Що буде з облігаціями ЄС

Якщо плани на друге півріччя будуть реалізовані, загальна сума облігацій за теперішній рік сягне 140 мільярдів євро. З часом, ці масштаби будуть зростати.

Відповідно до плану, у 2025 – 2026 роках загальна сума облігацій має сягати уже 150 – 160 мільярдів євро в рік. Завдяки цьому, збільшиться перелік політичних програм, які будуть профінансовані.

Зверніть увагу! У рамках Ukraine Facility Україна отримає у довгостроковий кредит 50 мільярдів євро. Ці кошти розподілятимуться і надаватимуться у певних долях до 2027 року.