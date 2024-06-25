Якими будуть ці облігації

Вказані облігації мають бути на суму 65 мільярдів євро. Їх випуск заплановано на другу половину цього року.

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Кошти від цих облігацій будуть використані для фінансування виплат у рамках різних проєктів зокрема, NextGenerationEU. На Україну частка цих грошей має бути витрачена, відповідно до програми Ukraine Facility.

Що буде з облігаціями ЄС

Якщо плани на друге півріччя будуть реалізовані, загальна сума облігацій за теперішній рік сягне 140 мільярдів євро. З часом, ці масштаби будуть зростати.

Відповідно до плану, у 2025 – 2026 роках загальна сума облігацій має сягати уже 150 – 160 мільярдів євро в рік. Завдяки цьому, збільшиться перелік політичних програм, які будуть профінансовані.