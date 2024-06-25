Какими будут эти облигации
Указанные облигации должны быть на сумму 65 миллиардов евро. Их выпуск запланирован на вторую половину этого года.
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Средства от этих облигаций будут использованы для финансирования выплат в рамках различных проектов в частности, NextGenerationEU. На Украину часть этих денег должна быть потрачена, в соответствии с программой Ukraine Facility.
Что будет с облигациями ЕС
Если планы на второе полугодие будут реализованы, общая сумма облигаций за нынешний год достигнет 140 миллиардов евро. Со временем, эти масштабы будут расти.
Согласно плану, в 2025 – 2026 годах общая сумма облигаций должна достигать уже 150 – 160 миллиардов евро в год. Благодаря этому, увеличится перечень политических программ, которые будут профинансированы.