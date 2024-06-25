Какими будут эти облигации

Указанные облигации должны быть на сумму 65 миллиардов евро. Их выпуск запланирован на вторую половину этого года.

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Средства от этих облигаций будут использованы для финансирования выплат в рамках различных проектов в частности, NextGenerationEU. На Украину часть этих денег должна быть потрачена, в соответствии с программой Ukraine Facility.

Напомним! Благодаря выпуску предыдущих облигаций на 75 миллиардов евро, ЕС выделил для Украины 6 миллиардов евро на нынешний год.

Что будет с облигациями ЕС

Если планы на второе полугодие будут реализованы, общая сумма облигаций за нынешний год достигнет 140 миллиардов евро. Со временем, эти масштабы будут расти.

Согласно плану, в 2025 – 2026 годах общая сумма облигаций должна достигать уже 150 – 160 миллиардов евро в год. Благодаря этому, увеличится перечень политических программ, которые будут профинансированы.

Обратите внимание! В рамках Ukraine Facility Украина получит в долгосрочный кредит 50 миллиардов евро. Эти средства будут распределяться и предоставляться в определенных долях до 2027 года.