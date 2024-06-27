Транш безусловного финансирования

Как сообщается, эти средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility. А следующие транши в рамках Инструмента Украина будет получать ежеквартально, при условии выполнения индикаторов определенных в Плане Украины.

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В частности, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 миллиардов евро прямой бюджетной помощи, что способствовало поддержке макроэкономической стабильности.