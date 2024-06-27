Транш безусловного финансирования
Как сообщается, эти средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility. А следующие транши в рамках Инструмента Украина будет получать ежеквартально, при условии выполнения индикаторов определенных в Плане Украины.
Читайте также: Как новые европейские облигации помогут Украине
В частности, с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 миллиардов евро прямой бюджетной помощи, что способствовало поддержке макроэкономической стабильности.
С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 миллиардов евро прямой бюджетной помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных потребностей. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны.