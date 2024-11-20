Гроші від ООН будуть: скільки отримає Україна на продовольчу підтримку

ООН продовжить надання продовольчої підтримки Україні. Ці кошти допоможуть забезпечити потреби вразливих категорій населення та підтримати продовольчу безпеку в умовах війни.

Скільки отримає Україна від ВПП ООН

Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН затвердила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки з бюджетом 2,1 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Як розповів Шмигаль, план включає гуманітарну допомогу, підтримку населення, розмінування та зміцнення експорту сільгосппродукції.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України План передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку громадського населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України в постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки.

Що відомо про допомогу від ООН

В Україні розпочалася нова хвиля програми грошової допомоги від ООН, що призвело до збільшення кількості осіб, які можуть отримати цю підтримку. Окрім попередніх отримувачів, допомогу зможуть отримати особи, які не мають права на пенсію, а також дорослі та діти з інвалідністю, які відповідають таким критеріям:

проживають у зонах, де тривають або можуть відбутися бойові дії;

отримують соціальну допомогу не більше 3 250 гривень на місяць;

не отримують допомогу на проживання для ВПО;

не отримують іншої міжнародної грошової підтримки.

Зауважте! Розмір допомоги залежить від конкретної ситуації.