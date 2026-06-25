Україна отримає перший транш кредиту від ЄС: Урсула фон дер Ляєн оголосила подробиці

У четвер,25 червня, Євросоюз перерахує Україні перший транш кредиту на 90 мільярдів євро. Мова йде про 3,2 мільярда макрофінансової допомоги.

Що відомо про кредит від ЄС для України

Про це Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила під час виступу на відкритті конференції з відновлення України у Гданську.

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Сьогодні ми перераховуємо перший транш за цим кредитом, 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги,

– зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що вже найближчими днями Україні почнуть виплачувати перші кошти з 6 мільярдів євро, призначених для виробництва дронів.

Зокрема, очільниця Єврокомісії наголосила, що це "солідарність у дії".