ЄС виділить Україні ще 900 мільйонів євро на озброєння з заморожених російських активів

Європейський Союз планує надати Україні додаткові 900 мільйонів євро на закупівлю озброєння та боєприпасів. Кошти будуть спрямовані з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, що перебувають у юрисдикції ЄС.

Кошти на зброю з російських активів

Про це заявив заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Чарльз Фріс під час відкриття другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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За словами Фріса, це рішення доповнює нещодавнє оголошення прем’єрки Естонії Каї Каллас про інвестицію в розмірі 1 мільярда євро у підтримку оборонного сектору України.

Важливо! Нові 900 мільйонів євро заморожених російських активів будуть спрямовані саме на закупівлю зброї та боєприпасів у найближчі два тижні.

Фріс зазначив, що загальний обсяг підтримки Євросоюзу для України та її оборонної промисловості наразі становить 3,3 мільярда євро.

Він також повідомив, що минулого тижня у Львові було підписано низку контрактів, і тепер ці кошти підуть на розвиток високотехнологічних секторів оборонного виробництва — зокрема на виготовлення безпілотників і ракет.

До слова! ЄС пообіцяв направити 1 мільярд євро з прибутків заморожених російських активів на закупівлю зброї в українських виробників. Крім того, на початку квітня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявляла, що Євросоюз очікує другий транш доходів від заморожених російських активів – у розмірі 2,1 мільярда євро. Основна частина цих коштів також буде спрямована на закупівлю зброї та систем протиповітряної оборони для України.