Україна отримає кошти у межах угоди з Японією

Вона укладена у межах ініціативи ERA, пише 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Уряд затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько 3 мільярдів доларів у межах ініціативи ERA,

– написав Шмигаль.

Згідно з його слів, ці кошти будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів та спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову й розвиток України. У межах цього механізму Київ зможе залучити 50 мільярдів доларів.

Зауважте! Денис Шмигаль зокрема подякував партнерам з G7 та ЄС за створення інструменту, який змушує Росію платити за завдані збитки та додав, що країна розраховує на те, що знерухомлені активи агресора будуть конфісковані й спрямовані на відбудову України.