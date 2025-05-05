Украина получит средства в рамках соглашения с Японией

Оно заключено в рамках инициативы ERA, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Правительство утвердило соглашение с Японией, которое позволит получить около 3 миллиардов долларов в рамках инициативы ERA,

– написал Шмыгаль.

Согласно его словам, эти средства будут обеспечены доходами от замороженных российских активов и направлены на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие Украины. В рамках этого механизма Киев сможет привлечь 50 миллиардов долларов.

Заметьте! Денис Шмыгаль в частности поблагодарил партнеров из G7 и ЕС за создание инструмента, который заставляет Россию платить за нанесенный ущерб и добавил, что страна рассчитывает на то, что обездвиженные активы агрессора будут конфискованы и направлены на восстановление Украины.