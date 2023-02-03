Україна братиме участь у програмі "Єдиний ринок" від ЄС: що це дає
Джерело:Денис Шмигаль
У четвер, 2 лютого, було підписано угоду про участь у програмі "Єдиний ринок" від ЄС. Це дозволить поглибити співпрацю з ЄС та посилити підприємницьке середовище в Україні.
Підписання відбулося під час спільного засідання українського уряду та Європейської комісії в Києві.
Бюджет програми складає 4,2 мільярдів євро, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки,
– прокоментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Окрім того, Україна і ЄС уклали меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.
Чого допоможе досягти програма "Єдиний ринок"
Ця програма розрахована на 7 років і покликана допомагати розвитку підприємницького середовища. Вона сприятиме:
- створенню сприятливого бізнес-середовища;
- спрощенню доступу до ринків;
- розвитку та росту бізнесу;
- забезпеченню конкурентоспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки (поєднання екосистем, кластери).
Серед іншого, передбачається участь у Європейській мережі Підприємств (EEN), Еразмус для молодих підприємців (EYE), спільних кластерних ініціативах.
Нагадаємо, за словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, після перемоги над Росією Україна надзвичайно швидко отримає членство в ЄС та НАТО. Наразі Україна відпрацьовує відповідну законодавчу базу та виконавчі інструменти, які необхідні для синхронізації з європейськими інструментами та правилами.