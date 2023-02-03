Україна братиме участь у програмі "Єдиний ринок" від ЄС: що це дає

У четвер, 2 лютого, було підписано угоду про участь у програмі "Єдиний ринок" від ЄС. Це дозволить поглибити співпрацю з ЄС та посилити підприємницьке середовище в Україні.

Підписання відбулося під час спільного засідання українського уряду та Європейської комісії в Києві.

Бюджет програми складає 4,2 мільярдів євро, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Наша участь у цьому проєкті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки,

– прокоментував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Окрім того, Україна і ЄС уклали меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів.

Чого допоможе досягти програма "Єдиний ринок"

Ця програма розрахована на 7 років і покликана допомагати розвитку підприємницького середовища. Вона сприятиме:

створенню сприятливого бізнес-середовища;

спрощенню доступу до ринків;

розвитку та росту бізнесу;

забезпеченню конкурентоспроможності і стійкості компаній та цілих секторів економіки (поєднання екосистем, кластери).

Серед іншого, передбачається участь у Європейській мережі Підприємств (EEN), Еразмус для молодих підприємців (EYE), спільних кластерних ініціативах.

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, після перемоги над Росією Україна надзвичайно швидко отримає членство в ЄС та НАТО. Наразі Україна відпрацьовує відповідну законодавчу базу та виконавчі інструменти, які необхідні для синхронізації з європейськими інструментами та правилами.