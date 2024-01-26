В Україні планують збудувати чотири нові ядерні реактори

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що у 2024 році Україна має всі шанси відновити свої експортні потужності щодо постачання електроенергії. У минулому опалювальному сезоні Україна заборонила експорт через російські атаки на енергосистему країни та масштабні відключення.

Нові реактори

Україна планує розпочати спорудження чотирьох нових ядерних енергоблоків на Хмельницькій АЕС, аби компенсувати втрату енергетичних потужностей, спричинених війною з Росією.

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За словами міністра енергетики України, два з нових блоків будуть оснащені російським обладнанням, імпортованим з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть технології від американського виробника Westinghouse.

Галущенко підкреслив, що всі чотири нових реактори будуть збудовані на Хмельницькій АЕС, що розташована на заході України. Цей план виявився більш амбітним, ніж передбачалося раніше, оскільки Київ розглядав початок робіт ближче до 2024 року і не планував одночасне будівництво всіх чотирьох реакторів.

Я сподіваюсь, що ми розпочнемо ці роботи влітку або восени. Нам необхідні корпуси реакторів... Третій та четвертий блоки ми плануємо будувати одночасно,

— зазначив міністр.

Галущенко також нагадав, що будівництво 3-го та 4-го блоків Хмельницької АЕС розпочалося ще у 1980-х, але було призупинено.

Як будуватимуть енергоблоки

! Після здобуття незалежності в 1991 році, Україна звела три нові ядерні реактори на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС. З метою компенсації втрати Запорізької АЕС, яку захопила Росія на початку війни, Україна планує розширити ядерний сектор.

Зараз три діючі АЕС виробляють понад 55% електроенергії в країні.

Третім та четвертим (Хмельницькими) блоками ми плануємо замінити Запорізький, і зараз ведемо переговори з нашими болгарськими колегами щодо двох реакторів, які ми хочемо отримати. Якщо ми сьогодні отримаємо корпуси реакторів, то, на мою думку, за 2,5 роки ми могли б мати третій реактор готовий до експлуатації,

— розповів міністр.

Окрім того, Україна планує розпочати будівельні роботи для встановлення двох сучасних західних блоків типу AP1000 на Хмельницькій АЕС.

Для цього потрібно ухвалити відповідне законодавство. В Україні вже є законопроєкти стосовно 3-го, 4-го, 5-го та 6-го енергоблоків.