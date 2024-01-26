Новые реакторы

Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных энергоблоков на Хмельницкой АЭС, чтобы компенсировать потерю энергетических мощностей, вызванных войной с Россией.

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По словам министра энергетики Украины, два из новых блоков будут оснащены российским оборудованием, импортированным из Болгарии, тогда как другие два будут использовать технологии от американского производителя Westinghouse.

Галущенко подчеркнул, что все четыре новых реактора будут построены на Хмельницкой АЭС, расположенной на западе Украины. Этот план оказался более амбициозным, чем предполагалось ранее, поскольку Киев рассматривал начало работ ближе к 2024 году и не планировал одновременное строительство всех четырех реакторов.

Я надеюсь, что мы начнем эти работы летом или осенью. Нам необходимы корпуса реакторов... Третий и четвертый блоки мы планируем строить одновременно,

- отметил министр.

Галущенко также напомнил, что строительство 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС началось еще в 1980-х, но было приостановлено.

Интересно! После обретения независимости в 1991 году, Украина возвела три новых ядерных реактора на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС. С целью компенсации потери Запорожской АЭС, которую захватила Россия в начале войны, Украина планирует расширить ядерный сектор.

Как будут строить энергоблоки

Сейчас три действующие АЭС производят более 55% электроэнергии в стране.

Третьим и четвертым (Хмельницкими) блоками мы планируем заменить Запорожский, и сейчас ведем переговоры с нашими болгарскими коллегами по двум реакторам, которые мы хотим получить. Если мы сегодня получим корпуса реакторов, то, по моему мнению, за 2,5 года мы могли бы иметь третий реактор готовый к эксплуатации,

- рассказал министр.

Кроме того, Украина планирует начать строительные работы для установки двух современных западных блоков типа AP1000 на Хмельницкой АЭС.

Для этого нужно принять соответствующее законодательство. В Украине уже есть законопроекты относительно 3-го, 4-го, 5-го и 6-го энергоблоков.

Напомним! Галущенко заявил, что в 2024 году Украина имеет все шансы достичь самодостаточности в газовой сфере и возможно возобновит экспорт электроэнергии уже весной. В прошлом месяце компания "Нафтогаз" заявила, что ожидает увеличения добычи природного газа на 7% в 2023 году, с таким же прогнозом на 2024 год.