Україна заробила на продажі арештованого аміаку, який належав росіянам

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало російський аміак. Від продажу Україна отримала 1,32 мільярда гривень.

Україна реалізувала російський аміак

У БЕБ розповіли, що аміак належить компаніям та фізичним особам з Росії. Майно було заарештовано, щоб запобігти продажу та виведенню цих актів за кордон.

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Куди підуть кошти від продажу

За результатами продажу п’яти партій аміаку вагою близько 42 тисячі тонн АРМА отримало понад 1,32 мільярда гривень.

З метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з урядом, вони перераховуються на придбання військових облігацій. Спільними зусиллями забезпечуємо фінансування та підтримку ЗСУ. Разом наближаємо нашу перемогу над російським агресором,

– зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.

У відомстві зазначили, що Головним підрозділом детективів БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях, за ознаками кримінальних правопорушень в економічній сфері суб’єктами господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ та Білорусі.

Загальна орієнтовна вартість усіх активів Росії та Білорусі (фізичних та юридичних осіб) арештованих співробітниками БЕБ становить понад 41 мільярд гривень.