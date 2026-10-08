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8 жовтня, 09:53
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Оновлено - 09:54, 8 жовтня

У вересні Україна зменшила імпорт електроенергії та б'є рекорди з продажу

Василь Розтрьопа

Осіннє похолодання кардинально змінило ситуацію на енергетичному ринку нашої держави. Поки громадяни вимкнули кондиціонери в очікуванні опалювального сезону, енергосистема отримала несподіваний перепочинок.

Звідки ми купували струм та кому продавали найбільше

У вересні Україна скоротила закупівлю струму з-за кордону одразу на 58,6%, тоді як продажі сусіднім країнам злетіли на понад 24%. Завдяки цьому наша держава вже третій місяць поспіль залишається нетто-експортером, заробляючи на надлишках, про що свідчать дані аналітичного центру DiXi Group.

Важливо! Продаж світла перевищив купівлю у вражаючі 6,2 раза. Експорт здійснювався щодня, і його обсяги стабільно перекривали імпортні потреби. Головним рятівником для стабільності системи стала звичайна погода. Вересень виявився прохолоднішим за серпень, тому українці масово перестали користуватися кондиціонерами, а батареї вмикати ще зарано, що суттєво знизило навантаження на мережі.

Попри загальне падіння імпорту до найнижчого показника з осені минулого року (76,1 тисячі мегават-годин), ми все ж докуповували певні обсяги для балансування. Головним постачальником стала Угорщина, яка забезпечила понад половину всього імпорту. Далі йдуть Польща та Румунія. Загалом закупівлі просіли за всіма європейськими напрямками на 37 – 87%.

Водночас експорт сягнув 473,7 тисячі мегават-годин. Найбільше українського світла купили та сама Угорщина (майже 50% від усього обсягу) та Молдова (понад 32%).

Якою була ситуація на ринку раніше

Варто нагадати, що ще влітку через аномальну спеку та наслідки російських обстрілів Україна була змушена бити рекорди з імпорту, аби уникнути жорстких блекаутів. Торік у вересні ситуація також кардинально відрізнялася: тоді ми імпортували майже 140 тисяч мегават-годин, що на понад 83% більше за цьогорічні показники.

Зверніть увагу! Водночас загальний обсяг експорту цієї осені порівняно з минулим роком дещо знизився через меншу генерацію сонячних електростанцій у похмурі дні.

Вітчизняна енергосистема готується до масштабної трансформації, яка має посилити її стійкість перед майбутніми викликами. Міжнародні партнери вже затвердили масштабний план фінансування, що відкриває шлях до нових технологій.

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