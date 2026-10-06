Що передбачає новий інвестиційний план

Правління Climate Investment Funds (CIF) схвалило виділення Україні 116,2 мільйона доларів у межах програми інтеграції відновлюваних джерел енергії. Ці кошти допоможуть збільшити потужності зеленої генерації та розбудувати системи накопичення енергії, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, таке рішення прискорить об'єднання нашої мережі з європейською та посилить трансформацію всього енергосектору.

Цінуємо підтримку партнерів зі Світового банку в процесі підготовки Інвестиційного плану, а також Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та ЄБРР за відповідну координацію,

– зазначив міністр.

Куди саме спрямують інвестиції

Затверджена програма має два чіткі напрями: державний та приватний. У межах державного сектору спільно зі Світовим банком та "Укренерго" вже сформовано пакет на 200 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! За ці гроші побудують потужний міждержавний інтерконектор 400 кВ Чернівці – Сучава, який дасть додаткові 880 МВт пропускної здатності в бік України та 445 МВт у бік ЄС. Також енергетики модернізують і посилять захист п'яти ключових високовольтних підстанцій та оновлять ІТ-інфраструктуру "Укренерго".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Приватний напрям опрацьовують IFC та ЄБРР. Головний акцент тут роблять на підтримці інвестицій в автономні акумуляторні системи (BESS). Вони зможуть забезпечити 610 МВт ємності, що критично важливо для збереження енергії та балансування мережі під час пікових навантажень.

Інтеграція української енергосистеми до європейської мережі розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення, що дозволило назавжди від'єднатися від російських та білоруських мереж. Відтоді Україна постійно працює над розширенням транскордонних перетинів, щоб мати змогу імпортувати струм у разі дефіциту та залучати кошти у децентралізовану генерацію, яка є значно менш вразливою до ворожих атак.

До речі, раніше Міністерство закордонних справ Естонії ухвалило важливе рішення щодо України. Країна вирішила виділити майже 230 тисяч євро гуманітарної допомоги та грошей для енергетики.