Что предусматривает новый инвестиционный план

Правление Climate Investment Funds (CIF) одобрило выделение Украине 116,2 миллиона долларов в рамках программы интеграции возобновляемых источников энергии. Эти средства помогут увеличить мощности "зеленой" генерации и развить системы накопления энергии, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, такое решение ускорит объединение нашей сети с европейской и усилит трансформацию всего энергосектора.

Мы ценим поддержку партнеров из Всемирного банка в процессе подготовки Инвестиционного плану, а также Международной финансовой корпорации (IFC) и ЕБРР за соответствующую координацию,

– отметил министр.

Куда именно будут направлены инвестиции

Утвержденная программа имеет два четких направления: государственное и частное. В рамках государственного сектора совместно со Всемирным банком и "Укрэнерго" уже сформирован пакет на 200 миллионов долларов.

Обратите внимание! На эти средства будет построен мощный межгосударственный интерконнектор 400 кВ Черновцы – Сучава, который обеспечит дополнительную пропускную способность в 880 МВт в сторону Украины и 445 МВт в сторону ЕС. Также энергетики модернизируют и усилят защиту пяти ключевых высоковольтных подстанций и обновят ИТ-инфраструктуру "Укрэнерго".

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Частное направление прорабатывают IFC и ЕБРР. Основной акцент здесь делается на поддержку инвестиций в автономные аккумуляторные системы (BESS). Они смогут обеспечить 610 МВт емкости, что критически важно для сохранения энергии и балансировки сети во время пиковых нагрузок.

Интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть началась еще в начале полномасштабного вторжения, что позволило навсегда отключиться от российских и белорусских сетей. С тех пор Украина постоянно работает над расширением трансграничных переходов, чтобы иметь возможность импортировать электроэнергию в случае дефицита и привлекать средства в децентрализованную генерацию, которая значительно менее уязвима к вражеским атакам.

Кстати, ранее Министерство иностранных дел Эстонии приняло важное решение в отношении Украины. Страна решила выделить почти 230 тысяч евро гуманитарной помощи и средств на нужды энергетики.