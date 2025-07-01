Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо синхронізації санкцій з ЄС

Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо синхронізації українських санкцій із відповідними рішеннями ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Президента України.

Читайте також Росія збільшуватиме кількість дронів під час атак, Україна готує відповідь, – Зеленський

Яке значення має рішення РНБО

В Офісі Президента повідомили, що рішення Зеленського є кроком до подальшої синхронізації українських санкцій із рішеннями Європейського Союзу, а також першим етапом реалізації рішення РНБО від 27 червня 2025 року про таку синхронізацію.

Зазначається, що загалом під санкції потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних.

Таким чином Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС. Також синхронізовано рішення, яке стосується осіб, причетних до порушення прав людини в Білорусі, та рішення, ухвалені Євросоюзом у 2011 та 2020 – 2025 роках щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ісламській Республіці Іран, і військової підтримки Росії у війні проти України,

– йдеться в повідомленні.

В ОП наголосили, що Україна продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами.

Наразі наша держава також очікує від міжнародної спільноти "максимального відображення та підтримки українських санкцій у відповідних національних рішеннях".

Нагадаємо, 27 червня Володимир Зеленський підписав указ про запровадження нових санкцій. До списку потрапили 53 фізичних і 35 юридичних осіб, серед яких є причетні до військово-промислового комплексу Росії.