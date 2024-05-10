Морським коридором в Україні пройшло понад 45 мільйонів тонн вантажів

За майже дев'ять місяців роботи Українського морського коридору через нього пройшло близько 1 600 суден. Вони транспортували з портів Великої Одеси 45 мільйонів тонн вантажів.

Що Україна транспортує морем

Переважно морським коридором перевозилася продукція від українських аграріїв, призначена для глобальних продовольчих ринків.

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Понад 30 мільйонів тонн української агропродукції було доставлено до 38 країн світу. Водночас біля українських портів знаходиться ще 108 суден, які очікують на завантаження понад 3 мільйони тонн продукції для подальшого експорту.

Експорт зерна знизився

Міжнародна морська організація також обговорила з українськими партнерами заходи посилення безпеки у рамках тимчасового українського морського коридору.

З початку маркетингового року 2023-2024, Україна експортувала 41,989 мільйони тонн зерна, що на 0,643 мільйона тонн менше, ніж минулого року, а це зменшення становить 1,5%.

Водночас експорт пшеничного борошна та борошна з інших зернових знизився на 33%, склавши 87,6 тисячі тонн, що на 43,2 тисячі тонн менше, ніж роком раніше.

Попри це, Україна вдалося повернутися до довоєнних експортних показників зерна, зокрема: