Что Украина транспортирует морем
Преимущественно морским коридором перевозилась продукция от украинских аграриев, предназначенная для глобальных продовольственных рынков.
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Более 30 миллионов тонн украинской агропродукции было доставлено в 38 стран мира. В то же время у украинских портов находится еще 108 судов, которые ожидают загрузки более 3 миллионов тонн продукции для дальнейшего экспорта.
Экспорт зерна снизился
С начала маркетингового года 2023-2024, Украина экспортировала 41,989 миллиона тонн зерна, что на 0,643 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году, а это уменьшение составляет 1,5%.
Несмотря на это, Украине удалось вернуться к довоенным экспортным показателям зерна, в частности:
- Пшеница – 16,002 миллиона тонн;
- Ячмень – 2,214 миллиона тонн;
- Рожь – 1,3 тысячи тонн;
- Кукуруза – 23,292 миллиона тонн.