Імпорт електроенергії в Україну зменшився майже вдвічі у серпні

У серпні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії майже вдвічі. У порівнянні з попереднім місяцем імпорт знизився на 43%, до приблизно 474 тисяч мегават-годин.

Як змінився імпорт електроенергії

Найбільше зменшився імпорт з Польщі, який скоротився на 57,5% до 48,2 тисяч мегават-годин. Найбільшу частку в структурі імпорту продовжує займати Угорщина, яка забезпечує 43%.

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Також повідомляється, що експорт електроенергії припинено з 12 травня 2024 року.

Важливо! У повідомленні зазначено, що експорт електроенергії припинено з 12 травня 2024 року.

Порівняно з серпнем 2023 року, імпорт електроенергії зріс у чотири рази.

До слова! За червень-серпень 2024 року було імпортовано понад 2,1 мільйона мегават-годин електроенергії, що майже втричі перевищує загальний обсяг імпорту за весь 2023 рік.