Нафтогаз веде переговори щодо транзиту азербайджанського газу

Нафтогаз підтвердив переговори щодо транзиту азербайджанського газу за ініціативою компанії Socar. Компанія шукає альтернативні рішення для підтримки роботи газотранспортної системи після завершення угоди з Газпромом.

Переговори щодо транзиту

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що переговори з азербайджанським бізнесом, зокрема із Socar, наразі не завершені й готового рішення поки що немає.

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Нафтогаз не планує продовжувати транзитну угоду з Газпромом, і переговори щодо цього не ведуться.

Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз України" Наша ГТС є одним із ключових активів держави. Вона дозволяє нашій країні бути певною мірою у вищій лізі енергетичного бізнесу. Тому що ГТС забезпечує досить суттєвий потенційний об'єм транспортування. А якщо ми ще згадаємо про наші сховища, ми розуміємо, що це певна pole position.

Чернишов також наголосив на важливості функціонування ГТС. Він зазначив, що зупинка системи призведе до переорієнтації європейського ринку на інших постачальників газу.

Він вказав на популістичний підхід до питання транзиту газу в багатьох країнах, відзначивши, що лише 4% газу, що споживається у Європі, проходить через українську трубу, і це не може суттєво вплинути на його ціну або спричинити дефіцит.