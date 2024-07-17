Переговори щодо транзиту

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що переговори з азербайджанським бізнесом, зокрема з Socar, наразі не завершені й готового рішення поки немає.

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Нафтогаз не планує продовжувати транзитну угоду з Газпромом, і переговори щодо цього не ведуться.

Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз України" Наша ГТС є одним із ключових активів держави. Вона дозволяє нашій країні бути певною мірою у вищій лізі енергетичного бізнесу. Тому що ГТС забезпечує досить суттєвий потенційний об'єм транспортування. А якщо ми ще згадаємо про наші сховища, ми розуміємо, що це певна pole position.

Чернишов також наголосив на важливості функціонування ГТС. Він зазначив, що зупинка системи призведе до переорієнтації європейського ринку на інших постачальників газу.

Зауважте! Він вказав на популістичний підхід до питання транзиту газу в багатьох країнах, підкресливши, що лише 4% газу, що споживається в Європі, проходить через українську трубу, і це не може суттєво вплинути на ціну або дефіцит.