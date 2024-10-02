Україна виконала майже всі індикатори для допомоги від ЄС: яку суму вдасться отримати

Україна виконала вісім з дев'яти квартальних індикаторів програми фінансової допомоги ЄС Ukraine Facility у третьому кварталі 2024 року. За даними Міністерства економіки, останній індикатор перебуває на завершальному етапі виконання.

Чи дасть ЄС кошти Україні

Досягнення цих індикаторів дозволить Україні отримати 4 мільярди євро у листопаді, з яких 1,5 мільярда євро становитимуть гранти, повідомляє Мінекономіки.

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Цього тижня були схвалені два індикатори. Зокрема, Кабмін затвердив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та підписав технічне завдання на створення інформаційної системи для виконання функцій Національної комісії, яка регулює сфери енергетики та комунальних послуг.

Демографічна стратегія України до 2040 року окреслює конкретні кроки для вирішення ключових проблем у сфері людського капіталу:

Поліпшення ситуації з народжуваністю.

Зменшення рівня передчасної смертності.

Подолання негативних міграційних трендів, зокрема повернення українців з-за кордону.

Активізація участі в ринку праці максимальної кількості працездатних громадян.

Сприяння активному довголіттю.

Створення інфраструктурних та безпекових умов для поліпшення демографічної ситуації.

Зауважте! Україна щокварталу надсилає звіти Європейській комісії про виконання індикаторів Плану. Після отримання позитивної оцінки від Єврокомісії та держав-членів ЄС Рада ЄС ухвалює рішення про виділення коштів.