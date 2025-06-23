Вперше в історії: Україна випередила Росію у торгівлі з Німеччиною

Товарообіг між Україною та Німеччиною вперше в історії перевершив обсяги торгівлі країни з Росією. Це відбулося у 2024 році

Відносини між Німеччиною та Україною

Наразі торговельні відносини між Україною та ФРН бурхливо розвиваються зокрема у формі міжрегіональних та міжміських партнерств, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Про ситуацію повідомив радник з економічних питань в Посольстві України у ФРН Віталій Іващук, котрий був учасником онлайн-дискусії "Як російське вторгнення змінило економічні відносини України та Німеччини?". Іващук посилався на дані статистичних органів Німеччини.

Посольство, проаналізувавши дані німецької статистики – інституції, яка називається Destatis, – щодо торгівлі Німеччини з Україною, констатує: у 2024-му вперше з 1992 року, відколи після розпаду СРСР ведеться окрема статистика для України й Росії, наша країна випередила державу-агресора як торговий партнер ФРН,

– розказав Віталій Іващук.

Поміж найбільш перспективних для німецького бізнесу, розвитку двосторонніх торгівельних відносин та інвестицій, радник Посольства з питань економіки відновлення України. Він зокрема нагадав, що минулого року Німеччина прийняла Міжнародну конференцію з питань відновлення України.

Сподіваюся, ФРН буде активним учасником наступної такої конференції в Римі, яка відбудеться цьогоріч у липні,

– сказав Іващук.

Також він відзначив енергетику (зокрема, "зелену"), IT та цифровізацію. Іващук нагадав про створення в новому уряді Німеччини окремого міністерства щодо останнього пункту, яке розвиватиме цей трек.

У першому півріччі цього року ми фіксуємо значне збільшення кількості учасників від українського бізнесу, що працює в цій галузі, у різноманітних профільних заходах, які відбуваються в Німеччині. Іде бурхливий розвиток як по лінії міжнародних контактів, так і по лінії контактів B2B,

– пояснив радник Посольства з питань економіки.

Зауважте! Віталій Іващук відмітив й оборонно-промисловий комплекс, де вже налагодили тісну співпрацю і де є "неабиякі перспективи розвитку у найближчі роки".