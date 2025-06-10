З моменту введення статистики у 2000 році не було більшої кількості натуралізацій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Destatis.

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Німеччина видала рекордну кількість громадянств

У 2024 році в Німеччині спостерігався значний сплеск натуралізації: 291 955 іноземних громадян отримали німецьке громадянство. Ця цифра на 91 860 більше, ніж торік, і є новим рекордним показником з моменту запровадження статистики громадянства у 2000 році.

Серед нових натуралізованих громадян найбільшу групу становили сирійці – 83 150 осіб, що становить 28% від загальної кількості. За ними йдуть громадяни:

Туреччини (22 525 або 8%),

Іраку (13 545 або 5%),

Росії (12 980 або 4%),

Афганістану (10 085 або 3%).

Слід зазначити, що росіяни зазнали найзначнішого відсоткового зростання натуралізації – якщо у 2023 році громадянство отримали лише близько 1 995 громадян Росії, то у 2024-му їхня кількість зросла більш ніж у 6 разів.

Чому так?

Колишній уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем вніс зміни до закону про громадянство, намагаючись залучити кваліфікованих працівників та розв'язати проблему постійного дефіциту робочої сили.



Німеччина торік видала рекордну кількість громадянств / Фото Michael Bihlmayer

Згідно з переглянутими правилами, іноземні громадяни можуть подавати заяву на отримання громадянства після 5 років проживання в Німеччині, що є скороченням від попередньої вимоги, яка становила 8 років. Цей термін може бути додатково скорочений до 3 років для осіб, які продемонструють успішну інтеграцію в німецьке суспільство.

Однак, нинішній коаліційний уряд на чолі з консервативним канцлером Фрідріхом Мерцом готовий скасувати прискорений процес надання громадянства. Зростаюче занепокоєння німецьких виборців щодо нелегальної міграції посилило підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка пообіцяла обмежити приплив іноземців в країну.

Після того, як партія стала значною опозиційною силою в парламенті, адміністрація Мерца стикається з тиском щодо ефективного реагування на занепокоєння громадськості з приводу нелегальної імміграції.

До слова, днями у німецькому Кельні провели масштабну евакуацію.