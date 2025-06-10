З моменту введення статистики у 2000 році не було більшої кількості натуралізацій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Destatis.

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Німеччина видала рекордну кількість громадянств

У 2024 році в Німеччині спостерігався значний сплеск натуралізації: 291 955 іноземних громадян отримали німецьке громадянство. Ця цифра на 91 860 більше, ніж торік, і є новим рекордним показником з моменту запровадження статистики громадянства у 2000 році.

Серед нових натуралізованих громадян найбільшу групу становили сирійці – 83 150 осіб, що становить 28% від загальної кількості. За ними йдуть громадяни:

  • Туреччини (22 525 або 8%),
  • Іраку (13 545 або 5%),
  • Росії (12 980 або 4%),
  • Афганістану (10 085 або 3%).

Слід зазначити, що росіяни зазнали найзначнішого відсоткового зростання натуралізації – якщо у 2023 році громадянство отримали лише близько 1 995 громадян Росії, то у 2024-му їхня кількість зросла більш ніж у 6 разів.

Чому так?

Колишній уряд Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем вніс зміни до закону про громадянство, намагаючись залучити кваліфікованих працівників та розв'язати проблему постійного дефіциту робочої сили.

Німеччина торік видала рекордну кількість громадянств
Німеччина торік видала рекордну кількість громадянств / Фото Michael Bihlmayer

Згідно з переглянутими правилами, іноземні громадяни можуть подавати заяву на отримання громадянства після 5 років проживання в Німеччині, що є скороченням від попередньої вимоги, яка становила 8 років. Цей термін може бути додатково скорочений до 3 років для осіб, які продемонструють успішну інтеграцію в німецьке суспільство.

Однак, нинішній коаліційний уряд на чолі з консервативним канцлером Фрідріхом Мерцом готовий скасувати прискорений процес надання громадянства. Зростаюче занепокоєння німецьких виборців щодо нелегальної міграції посилило підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка пообіцяла обмежити приплив іноземців в країну.

Після того, як партія стала значною опозиційною силою в парламенті, адміністрація Мерца стикається з тиском щодо ефективного реагування на занепокоєння громадськості з приводу нелегальної імміграції.

До слова, днями у німецькому Кельні провели масштабну евакуацію.