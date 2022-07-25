Україна виплатила 1,5 мільярда доларів зовнішніх боргів від початку року

Від початку 2022 року Україна вже виплатила 1,5 мільярда доларів. Це половина від загальної суми зовнішнього боргу, яку повинна виплатити Україна цьогоріч.

Про це розповів радник Президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає 24 канал.

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У нас на цей рік було 3 мільярди доларів виплати, по цьому року ми виплатили 1,5 мільярда доларів і до кінця року у нас залишилось ще 1,5 мільярда доларів,

– сказав Устенко.

Зі слів Устенка, Мінфін ухвалив єдино правильне рішення, звернувшись до кредиторів із пропозицією відтермінування виплат для погашення зовнішніх боргів. 20 липня міжнародні кредитори України повідомили, що погоджуються відтермінувати погашення боргів України й закликали всіх інших офіційних кредиторів домовитися про призупинення обслуговування боргу.

"20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів ("Група кредиторів") оголосила про свій намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки на рік (до 2024 року)", - йдеться в повідомленні", – повідомляв раніше Мінфін.

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