Об этом рассказал советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона "Единые новости", передает 24 канал.

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У нас на этот год было 3 миллиарда долларов выплаты, по этому году мы выплатили 1,5 миллиарда долларов и до конца года у нас осталось еще 1,5 миллиарда долларов,

– сказал Устенко.

По словам Устенко, Минфин принял единственно верное решение, обратившись к кредиторам с предложением отсрочки выплат для погашения внешних долгов. 20 июля международные кредиторы Украины сообщили, что согласны отсрочить погашение долгов Украины и призвали всех других официальных кредиторов договориться о приостановлении обслуживания долга.

"20 июля группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба кредиторов ("Группа кредиторов") объявила о своем намерении отсрочить выплату основной суммы долга и процентов до конца 2023 года с возможностью продления отсрочки на год (до 2024 года)", – говорится в сообщении", – сообщал ранее Минфин.

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