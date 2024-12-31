Шмигаль розповів, чи дотрималася держава усіх соціальних зобов'язань у 2024 році

Як розповідає прем'єр-міністр України, попри все 2024 рік вдалося пройти гідно. А одним із головних напрямків, де є чималі результати, стала сфера соцзобов'язання.

Які підсумки у сфері соцзобов'язання за 2024 рік

Під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що впродовж 2024 року Україна змогла реалізувати всі соцзобов'язання, передає 24 Канал.

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Тож за останній рік вдалося виплатити понад 730 мільярдів гривень пенсій та майже 180 мільярдів гривень соціальних допомог. Також, пенсіонерам традиційно проіндексували пенсії.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Крім того, зберегли у 2024 році незмінність тарифів на газ, тепло та електроенергії. А родини, які цього потребували, забезпечили житловими субсидіями.

Шмигаль додав, що однією із програм підтримки населення стала "Зимова підтримка", яку реалізували за ініціативи президента Володимира Зеленського.

Нагадуємо! Українці можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень. Подати заяву на отримання коштів можна 28 лютого 2025 року, а використати кошти – до 31 грудня 2025 року. Отримані гроші можна використати на комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги, освіту, донати на ЗСУ тощо.