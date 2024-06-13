Україна вперше погодила прямі поставки природного газу зі США

Українська компанія ДТЕК уклала першу пряму угоду на постачання американського газу, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії. Поставки мають стартувати вже цього року.

Перша пряма газова угода зі США

Попри те що Європа вже стала найбільшим одержувачем американського газу, Україна раніше не купувала його напряму.

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Американський газовий експортер Venture Global почне відвантажувати трансатлантичні вантажі українській компанії вже цього року.

Це перша велика угода на постачання скрапленого природного газу в Україну. Вона спрямована на зміцнення енергетичної безпеки України та зменшення енергетичного впливу Москви у Східній Європі.

Завдяки цій знаковій угоді ми допоможемо зміцнити безпеку постачання природного газу в Україну, сприятимемо подальшому відновленню та економічному зростанню в регіоні, а також подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки,

– заявив генеральний директор Venture Global Майк Сабель.

За словами аналітиків, ця угода збігається з активізацією російських атак на газосховища та електроенергетичну інфраструктуру України, що підтверджує нагальну потребу в посиленні та диверсифікації енергопостачання країни.

Коли почнуться закупівлі газу

Повідомляється, що найбільший приватний виробник електроенергії в Україні ДТЕК почне купувати певну кількість СПГ у Venture Global наприкінці цього року та продовжуватиме до кінця 2026 року.

Venture Global з Арлінгтона, що в штаті Вірджинія, планує відправляти вантажі з Мексиканської затоки США до портів Європи, зокрема Греції, які мають трубопровідне сполучення з Україною.

Ця угода щодо постачання СПГ може допомогти Україні, забивши останній цвях у труну російського газового домінування в країні та в регіоні загалом.