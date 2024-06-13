Перша пряма газова угода зі США

Попри те, що Європа вже є найбільшим одержувачем американського газу, Україна раніше не купувала його напряму.

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Американський газовий експортер Venture Global почне відвантажувати трансатлантичні вантажі українській компанії вже цього року.

Це перша значна угода на постачання скрапленого природного газу в Україну. Вона спрямована на зміцнення енергетичної безпеки України та зменшення енергетичного впливу Москви у Східній Європі.

Завдяки цій знаковій угоді ми допоможемо зміцнити безпеку постачання природного газу в Україну, сприятимемо подальшому відновленню та економічному зростанню в регіоні, а також подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки,

– заявив генеральний директор Venture Global Майк Сабель.

За словами аналітиків, ця угода збігається з активізацією російських атак на газосховища та електроенергетичну інфраструктуру України, що підкреслює нагальну потребу в посиленні та диверсифікації енергопостачання країни.

Коли почнуться закупівлі газу

Повідомляється, що найбільший приватний виробник електроенергії в Україні, ДТЕК, почне купувати певну кількість СПГ у Venture Global наприкінці цього року і продовжуватиме до кінця 2026 року.

Цікаво! Venture Global з Арлінгтона, штат Вірджинія, планує відправляти вантажі з Мексиканської затоки США до портів Європи, включаючи Грецію, які мають трубопровідне сполучення з Україною.

Ця угода щодо постачання СПГ може допомогти Україні, забивши останній цвях у труну російського газового домінування в країні та в регіоні в цілому.