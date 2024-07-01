Укрнафта планує побудувати дві нові глибокі свердловини

Укрнафта розпочинає будівництво двох нафтових свердловин, які разом даватимуть понад 100 тонн нафти на добу. Глибина кожної свердловини становитиме 4,5 кілометра.

Що відомо про нові нафтові свердловини

Згідно з повідомленням, обидві свердловини будує підрядник, визначений на Prozorro – компанія ТОВ "Енергофінанс".

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Свердловини будуть розкривати продуктивні пласти візейських відкладів:

Перша свердловина планується як розвідувальна, похилоспрямована, з проєктною глибиною 4 490 метрів і прогнозним дебітом 56,6 тонн на добу.

Друга – експлуатаційна вертикальна – з проєктною глибиною 4 490 метрів і прогнозним дебітом 47 тонн на добу.

Буріння розпочинається в серпні, зараз триває перевезення бурового обладнання та підготовка майданчиків.

Газові свердловини – скільки їх в Україні

14 травня Нафтогаз повідомив, що АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію дві нові свердловини. Одна з них дозволяє видобувати 270 тисяч кубометрів газу на добу, інша – 120 тисяч кубометрів газу на добу.

Ці дві високопродуктивні свердловини щодня забезпечують Україні 390 тисяч кубометрів газу. Як зазначили у Нафтогазі, це вже шоста та сьома високопродуктивні свердловини, запущені з початку року.

Обидві свердловини знаходяться на найглибшому родовищі АТ "Укргазвидобування" і мають глибину 6 200 та 6 225 метрів.