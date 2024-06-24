Підроблені купюри: як шахраї продають фальшиві банкноти

Минулого року на 1 мільйон штук справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблені банкноти. Серед усіх іноземних валют, які шахраї "підсовували" українцям, найбільше було доларів.

Чи багато в Україні фальшивих банкнот

Фальшивими виявлялися банкноти великих номіналів у 99% випадків, як повідомили в НБУ.

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Фальшивомонетники найчастіше підробляли іноземні банкноти двох номіналів:

100 доларів – 92% від загальної кількості вилучених підроблених купюр;

50 доларів – 7%.

Загалом, на підроблені долари випало 97% загальної кількості всіх вилучених підроблених купюр зарубіжної валюти.

В Нацбанку додають, що обсяг підроблення купюр зменшився, порівняно з 2022 роком, коли було виявлено близько 2,2 банкноти.

Для порівняння, в країнах Європейського Союзу у 2023 році цей показник майже в вісім разів вищий і становив приблизно 16 банкнот євро. А за підсумками 2022 року – 13 банкнот.

Які гривневі банкноти підробляють найчастіше

Найчастіше у 2023 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів:

200 гривень (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми);

500 гривень (24% та 41% відповідно);

100 гривень (8% та 3% відповідно).

Де найчастіше трапляються фальшиві банкноти

Отримати фальшиві гроші українці можуть у пунктах обміну або на чорному ринку, де купують валюту від рук.

Наприклад, групу шахраїв, які продавали підроблені банкноти, правоохоронці викрили у лютому 2024 року.

Аферисти, які розповсюджували підроблені долари та євро, діяли на території західних областей країни та продавали їх мешканцям регіону безпосередньо або здавали до пунктів обміну валют.

А іншу шахрайку викрило Бюро економічної безпеки. Аферистка з Чернівецької області здала в обмінники підроблені 2 100 доларів. Вона отримала ці гроші від спільника і діяла у Чернівецькій області.