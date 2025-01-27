В Україні хочуть зменшити пенсії для прокурорів та інших високопосадовців

Українських високопосадовців, серед яких є й прокурори, можуть позбавити великих пенсій. Зокрема цим людям також можуть заборонити ранній вихід на пенсію.

Великі пенсії для прокурорів планують зменшити

Крім того, виплати по інвалідності урівняють практично для всіх категорій громадян, передає 24 канал з посиланням на очільницю Мінсоцполітики Оксану Жолнович.

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Для цього слід ухвалити відповідний урядовий законопроєкт. Таку заяву Жолнович зробила на онлайн-презентації досягнень Міністерства соціальної політики.

Щодо пенсій по інвалідності високопосадовцям, то ми вже зареєстрували закон, який визначає, що всі обраховуються по інвалідності за загальним правилом,

– сказала очільниця відомства.

Вона пояснила, що коли людина потребує підтримки в інвалідності, то не важливо, є вона прокурором чи ні. Згідно зі слів Жолнович, це не має значення, бо потрібно розраховувати власне потребу в підтримці, а не якийсь спецстатус.

Так законопроєкт урівнює всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності незалежно від статусу. Але нові правила не поширюватимуться на учасників бойових дій, для яких підтримка збережеться окремо.

Друге – для того, щоб забезпечити справедливість у загальній системі спецпенсій, коли окремі категорії пенсіонерів виходять на пенсію швидше і розрахунок її здійснюється за вищими параметрами, ніж за загальним правилом, ми відповідно в законі про держбюджет, а також у спеціальній постанові обмежили коефіцієнтами всі пенсії, які становлять вище ніж 23 тисячі гривень,

– додала Оксана Жолнович.

Йдеться про прокурорів та інших посадовців, як зазначила очільниця Мінсоцполітики. Саме ці особи отримували дуже високі пенсії.

Важливо! Вони зазвичай назначаються в результаті судових рішень. Проте уряд хоче позбавити сенсу будь-які маніпуляції, зокрема й судові.