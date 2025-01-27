Великі пенсії для прокурорів планують зменшити

Крім того, виплати по інвалідності урівняють практично для всіх категорій громадян, передає 24 канал з посиланням на очільницю Мінсоцполітики Оксану Жолнович.

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Для цього слід ухвалити відповідний урядовий законопроєкт. Таку заяву Жолнович зробила на онлайн-презентації досягнень Міністерства соціальної політики.

Щодо пенсій по інвалідності високопосадовцям, то ми вже зареєстрували закон, який визначає, що всі обраховуються по інвалідності за загальним правилом,

– сказала очільниця відомства.

Вона пояснила, що коли людина потребує підтримки в інвалідності, то не важливо, є вона прокурором чи ні. Згідно зі слів Жолнович, це не має значення, бо потрібно розраховувати власне потребу в підтримці, а не якийсь спецстатус.

Так законопроєкт урівнює всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності незалежно від статусу. Але нові правила не поширюватимуться на учасників бойових дій, для яких підтримка збережеться окремо.

Друге – для того, щоб забезпечити справедливість у загальній системі спецпенсій, коли окремі категорії пенсіонерів виходять на пенсію швидше і розрахунок її здійснюється за вищими параметрами, ніж за загальним правилом, ми відповідно в законі про держбюджет, а також у спеціальній постанові обмежили коефіцієнтами всі пенсії, які становлять вище ніж 23 тисячі гривень,

– додала Оксана Жолнович.

Йдеться про прокурорів та інших посадовців, як зазначила очільниця Мінсоцполітики. Саме ці особи отримували дуже високі пенсії.

Важливо! Вони зазвичай назначаються в результаті судових рішень. Проте уряд хоче позбавити сенсу будь-які маніпуляції, зокрема й судові.