Большие пенсии для прокуроров планируют уменьшить

Кроме того, выплаты по инвалидности уравняют практически для всех категорий граждан, передает 24 канал со ссылкой на главу Минсоцполитики Оксану Жолнович.

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Для этого следует принять соответствующий правительственный законопроект. Такое заявление Жолнович сделала на онлайн-презентации достижений Министерства социальной политики.

Относительно пенсий по инвалидности чиновникам, то мы уже зарегистрировали закон, который определяет, что все рассчитываются по инвалидности по общему правилу,

– сказала руководительница ведомства.

Она объяснила, что когда человек нуждается в поддержке в инвалидности, то не важно, является он прокурором или нет. Согласно словам Жолнович, это не имеет значения, потому что нужно рассчитывать собственно потребность в поддержке, а не какой-то спецстатус.

Так законопроект уравнивает все подходы к начислению пособия по инвалидности независимо от статуса. Но новые правила не будут распространяться на участников боевых действий, для которых поддержка сохранится отдельно.

Второе – для того, чтобы обеспечить справедливость в общей системе спецпенсий, когда отдельные категории пенсионеров выходят на пенсию быстрее и расчет ее осуществляется по более высоким параметрам, чем по общему правилу, мы соответственно в законе о госбюджете, а также в специальном постановлении ограничили коэффициентами все пенсии, которые составляют выше чем 23 тысячи гривен,

– добавила Оксана Жолнович.

Речь идет о прокурорах и других должностных лиц, как отметила руководительница Минсоцполитики. Именно эти лица получали очень высокие пенсии.

Важно! Они обычно назначаются в результате судебных решений. Однако правительство хочет лишить смысла любые манипуляции, в том числе и судебные.