В Україні інфляція пришвидшилась до 21,5%: НБУ перерахував причини

Споживча інфляція в Україні у червні пришвидшилась до 21,5% річних проти 18% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 3,1%.

Чому пришвидшилась інфляція

В НБУ пояснили, що прискорення інфляції передусім зумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною. Мовиться про:

порушення ланцюгів постачання,

скорочення пропозиції окремих товарів,

збільшення витрат бізнесу,

фізичне руйнування потужностей та інфраструктури внаслідок терористичних дій росії та окупації окремих територій.

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Фіксація офіційного курсу гривні до долара США та тарифів на газ і тепло, а також часткове налагодження поставок продукції стримували зростання цін,

– поділився регулятор.

Ціни у червні зросли

Погіршення інфляційних очікувань також тиснуло на ціни, зокрема через зростання попиту на товари довгострокового використання. Базова інфляція у червні пришвидшилася із 13,8% до 15,2% річних.

Як змінились ціни для різних груп товарів

Оброблені продовольчі товари зросли до 21,5% річних. Мовиться про м’ясні та рибні продукти, масло, маргарин, борошняні вироби та безалкогольні напої. Натомість зростання цін на соняшникову олію сповільнилося через більшу пропозицію внаслідок обмежених можливостей експорту.

зросли до 21,5% річних. Мовиться про м’ясні та рибні продукти, масло, маргарин, борошняні вироби та безалкогольні напої. Натомість зростання цін на соняшникову олію сповільнилося через більшу пропозицію внаслідок обмежених можливостей експорту. Сирі продукти харчування – до 36,1% річних.

– до 36,1% річних. Адміністративно-регульовані ціни – до 14,8% річних.

– до 14,8% річних. Вартість послуг – на 14,3% річних. Під впливом високого попиту у відносно безпечних регіонах дорожчала оренда житла. А от вартість послуг готелів та пансіонатів зростала нижчими темпами, враховуючи складнощі туристичного сезону.

– на 14,3% річних. Під впливом високого попиту у відносно безпечних регіонах дорожчала оренда житла. А от вартість послуг готелів та пансіонатів зростала нижчими темпами, враховуючи складнощі туристичного сезону. Непродовольчі товари – до 9,2% річних. У червні зростали ціни на товари для дому, електроніку, автомобілі, фармацевтичні товари та товари для особистого догляду.

Чому зростали ціни на продовольчі та непродовольчі товари Через здорожчання енергоносіїв та порушення ланцюгів поставок прискорилося зростання цін на продовольчі товари. Здорожчання непродовольчих товарів пов’язано з поступовим поверненням громадян до своїх місць проживання та обмеженою пропозицією товарів через логістичні проблеми. До теми Як змінились ціни у червні: що подорожчало найбільше Зверніть увагу! Зростання цін на пальне у НБУ пояснили дефіцитом на внутрішньому ринку та його високою вартістю на світових ринках. У червні воно подорожчало до 90,9% річних. Зростання цін на пальне у НБУ пояснили дефіцитом на внутрішньому ринку та його високою вартістю на світових ринках. У червні воно подорожчало до 90,9% річних.

Що таке інфляція

Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ. Зауважте, що чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.

У країнах з розвиненою економікою під ціновою стабільністю вважать підтримку інфляції на рівні від 1 до 3% річних.

Для країн з ринками, що розвиваються в межах від 4 до 8% річних..

До війни цільовий рівень інфляції в Україні був на рівні 5%річних.

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