В Украине инфляция ускорилась до 21,5%: НБУ перечислил причины
Источник:Национальный банк Украины
Потребительская инфляция в Украине в июне ускорилась до 21,5% годовых против 18% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 3,1%.
Почему ускорилась инфляция
В НБУ объяснили, что ускорение инфляции, прежде всего, обусловлено шоками предложения, вызванными полномасштабной войной. Речь идет о:
- нарушение цепей поставки,
- сокращение предложения отдельных товаров,
- увеличение издержек бизнеса,
- физическое разрушение мощностей и инфраструктуры в результате террористических действий России и оккупации отдельных территорий.
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Фиксация официального курса гривни к доллару США и тарифам на газ и тепло, а также частичное налаживание поставок продукции сдерживали рост цен,
– поделился регулятор.
Цены в июне выросли
Ухудшение инфляционных ожиданий также давило на цены, в частности из-за роста спроса на товары долгосрочного использования. Базовая инфляция в июне ускорилась с 13,8% до 15,2% годовых.
Как изменились цены для разных групп товаров
- Обработанные продовольственные товары выросли до 21,5% годовых. Речь идет о мясных и рыбных продуктах, масле, маргарине, мучных изделиях и безалкогольных напитках. В то же время рост цен на подсолнечное масло замедлился из-за большего предложения из-за ограниченных возможностей экспорта.
- Сырые продукты питания – до 36,1% годовых.
- Административно-регулируемые цены – до 14,8% годовых.
- Стоимость услуг – на 14,3% годовых. Под влиянием высокого спроса в относительно безопасных регионах дорожала аренда жилья. А вот стоимость услуг гостиниц и пансионатов росла более низкими темпами, учитывая сложности туристического сезона.
- Непродовольственные товары – до 9,2% годовых. В июне росли цены на товары для дома, электроники, автомобили, фармацевтические товары и товары для личного ухода.
Почему росли цены на продовольственные и непродовольственные товары
Из-за удорожания энергоносителей и нарушения цепей поставок ускорился рост цен на продовольственные товары. Удорожание непродовольственных товаров связано с постепенным возвращением граждан в свои места жительства и ограниченным предложением товаров из-за логистических проблем.
Ктеме Как изменились цены в июне: что подорожало больше всегоОбратите внимание! Рост цен на топливо в НБУ объяснили дефицитом на внутреннем рынке и его высокой стоимостью на мировых рынках. В июне оно подорожало до 90,9% годовых.
Что такое инфляция
Инфляция – это рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы, объясняют в НБУ. Заметьте, что чем выше ее уровень в стране – тем большую угрозу он несет для экономики.
- В странах с развитой экономикой под ценовой стабильностью считают поддержку инфляции на уровне от 1 до 3% годовых.
- Для стран с развивающимися рынками в пределах от 4 до 8% годовых.
- До войны целевой уровень инфляции в Украине был на уровне 5% годовых.