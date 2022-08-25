В Україні маємо паливний офшор, – Куюн

Багато років в Україні стимулювали використання скрапленого газу. А під час нинішньої паливної кризи значно легше вдалось налагодити постачання в країну саме його, а не бензину чи дизелю. Але газ - це звичайне пальне, за яке потрібно платити ті ж акцизи, що й на інші види пального.

Нагадаємо, що 14 серпня уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне.

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Як розповів 24 каналу Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А–95", незалежно від того, яке пальне використовується, всі мають сплачувати однакові акцизи, адже газ – це звичайне пальне. І незрозуміло, чому людина, яка не захотіла встановлювати на авто газове обладнання, має сплачувати більше, ніж ті, хто, так би мовити, вирішив знизити своє податкове навантаження.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А–95" В Європі об'єми споживання скрапленого газу – мінімальні. Відповідно, європейці можуть встановлювати на газ мінімальні ставки. А в Україні 30% палива, яке продається на автозаправних станціях, то скраплений газ. Фактично в Україні маємо паливний офшор, куди тікають люди, щоб не сплачувати податки.

Чому скроплений газ такий популярний

За словами експерта європейські споживачі не оцінили переваги дешевого скрапленого газу, на відміну від українців. Україна ж 15 років низькими податками стимулювала ринок скрапленого газу. І добилася свого – зараз ми займаємо перше місце у світі по використанню скрапленого газу на транспорті.

До теми Не так, як у Європі: Україна пішла іншим шляхом з акцизами на пальне

І додав, що навіть після введення уніфікованого акцизу економія автівок на газу зберігатиметься, тому що газ сам по собі дешевший за бензин. Просто тепер всі автомобілісти сплачуватимуть по 4 гривні акцизу за літр палива.

Паливний акциз в Україні

У березні Верховна Рада скасувала стягнення акцизів на пальне у зв'язку з загостренням кризи на українському ринку пального.

Однак тепер Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро за 1 000 літрів.

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