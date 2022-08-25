Напомним, что 14 августа правительство внесло в Верховную Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее.

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Как рассказал 24 каналу Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", независимо от того, какое горючее используется, все должны платить одинаковые акцизы, ведь газ – это обычное топливо. И непонятно, почему человек, не захотевший устанавливать на авто газовое оборудование, должен платить больше, чем те, кто, так сказать, решил снизить свою налоговую нагрузку.

Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95" В Европе объемы потребления сжиженного газа – минимальны. Соответственно европейцы могут устанавливать на газ минимальные ставки. А в Украине 30% топлива, которое продается на автозаправочных станциях, это сжиженный газ. Фактически в Украине есть топливный оффшор, куда убегают люди, чтобы не платить налоги.

Почему сжиженный газ так популярен

По словам эксперта, европейские потребители, в отличие от украинцев, не оценили преимущества дешевого сжиженного газа. Украина же 15 лет низкими налогами стимулировала рынок сжиженного газа. И добилась своего – сейчас мы занимаем первое место в мире по использованию сжиженного газа на транспорте.

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И добавил, что даже после введения унифицированного акциза экономия автомобилей на газе будет сохраняться, потому что газ сам по себе дешевле бензина. Просто теперь все автомобилисты будут платить по 4 гривны акциза за литр топлива.

Топливный акциз в Украине

В марте Верховная Рада отменила взыскание акцизов на горючее из-за обострения кризиса на украинском рынке горючего.

Однако теперь Министерство инфраструктуры инициировало частичное возвращение ставок акциза на бензин и дизель на уровне 100 евро за 1 000 литров.

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