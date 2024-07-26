Мінімальна пенсія в Україні фактично не покриває базових потреб

Фактичний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить трішки більше, ніж 6 тисяч гривень на місяць, станом на червень 2024 року. Однак чимала кількість українців похилого віку отримують набагато менші пенсії.

Скільки отримують українські пенсіонери

Станом на 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність становить лише 2 361 гривню. Такою ж є і сума мінімальної пенсії.

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Розмір фактичного прожиткового мінімуму становить понад 6 тисяч гривень. Відповідні розрахунки зробило Міністерство соціальної політики України.

Відтак пенсіонери з мінімальною пенсією отримують на 3 655,14 гривні менше, ніж потрібно для задоволення базових потреб.

Станом на липень, за даними ПФУ, 6,33 мільйона пенсіонерів з 10,2 мільйона отримують менше ніж 5 000 гривень на місяць.

Понад 5 000 гривень отримують лише у 3,9 мільйона пенсіонерів.

Таким чином, 61,7% пенсіонерів отримує набагато менше фактичного прожиткового мінімуму.

Фактичний прожитковий мінімум для дорослої людини з урахуванням обов’язкових платежів становить 9 170,4 гривні.