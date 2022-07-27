В Україні одна третя населення втратила роботу від початку війни
Джерело:Соціологічна група "Рейтинг"
У липні в Україні побільшало людей, які втратили роботу. Зараз працює лише 59% від тих, хто мав роботу до війни. У 9% з них зросла зарплата.
Скільки українців мають роботу
У липні серед тих, хто мав роботу до війни, працюють лише 59%:, з них:
- 34% – повноцінно,
- 19% – віддалено або частково,
- 6% – знайшли нову роботу.
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У липні кількість людей, які втратили роботу складає 39% проти 35% у червні. Серед тих, хто втратив роботу за час війни, лише третина активно її зараз шукає. Лише 23% думають над цим, і 41% – займають вичікувальну позицію.
Зниження зарплати
- Половина українців, котрі мають роботи зазнали зниження зарплати від 10% й більше.
- У 43% зарплата не змінилась.
- В 9% – зросла.
Найбільше тих, хто відчув зниження доходів серед тих, хто працює зараз віддалено або частково та підприємців, зазначили в соцгрупі "Рейтинг". Тоді як серед державних службовців відносна більшість зберегла попередню зарплатню.
Скільки готові працювати у разі зменшення зарплати
- 57% – готова продовжувати працювати навіть у разі зменшення заробітної плати.
- 40% – шукатимуть нової роботи. Найбільше у цій категорії було респондентів-молоді, яка працює у приватному секторі чи на себе.
Серед працюючих домінує впевненість у збереженні свого робочого місця у наступні пів року. У цьому переконані 83% опитаних. Не впевнені – 11% опитаних, здебільшого серед тих, чий дохід зменшився більш ніж на 50%.
Скільки українців вважає, що зможе знайти швидко роботу у разі її втрати
- Майже 40% працюючих переконані, що зможуть швидко знайти роботу у разі її втрати.
- 57% такої впевненості не мають, найчастіше це старші опитані, жінки, працівники держсектора.
Як проводилось опитування
Опитування проведене 23 – 24 липня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій, де відсутній український мобільний зв'язок. В Опитуванні взяли участь 1000 респондентів віком від 18 років. Метод опитування: CATI (телефонне інтерв'ю). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.
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