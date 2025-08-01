Протягом найближчих двох років з України виїдуть ще по 200 000 осіб. Повертатися українці почнуть лише у 2027 році.

Чому українці не повертаються додому?

Річ у тім, що після цього країни ЄС мають визначити інші режими правового статусу українців, які залишатимуться в цих країнах, пише 24 Канал з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України за липень 2025 року.

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Конкретні рішення залежатимуть передусім від урядів відповідних країн. Крім того, будуть враховувати ступінь адаптації українців:

наявність роботи;

сплату податків;

навчання в місцевих закладах освіти тощо.

Продовження термінів перебування в ЄС та/або перехід на сталі режими перебування з великою ймовірністю стримуватиме активне повернення мігрантів на прогнозному горизонті,

– йдеться у звіті.

Важливо! До того ж збереження високих безпекових ризиків, зокрема обстріли Росією усієї території України та теракти проти цивільного населення, зумовлювали помірний відплив мігрантів за кордон. Зростала й адаптація українців до життя за кордоном.

Скільки українців повернуться додому та коли це станеться?

Станом на зараз припущення на 2025 рік залишаються незмінними: очікується чистий відплив близько 200 000 осіб за кордон. Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами.

Зокрема першій половині 2025 року кількість українських мігрантів зросла на 60 тисяч осіб. А за даними ООН, станом на 1 липня поточного року за межами України перебуває 5,6 мільйона українців.

Зверніть увагу! Повернення близько 100 тисяч осіб очікується у 2027 році.

Водночас ризики нарощування активності бойових дій, інтенсивності обстрілів тилових регіонів, окупації нових територій або значно довшої тривалості високих безпекових ризиків зберігаються значними. Тому у разі реалізації таких ризиків міграційний відплив посилиться.

Активніша політика урядів країн-реципієнтів з утримання українців, особливо задіяних на ринку праці, теж є негативним ризиком для прогнозу міграції. Реалізація цих ризиків зумовить більший дефіцит робочої сили і скорочення кількості внутрішніх споживачів із відповідними гіршими наслідками для ВВП та інфляції,

– пояснили в НБУ.

Зауважте! Швидка нормалізація економічних умов, стрімке нарощування інвестицій у відновлення інфраструктури та виробничих потужностей з відповідною розбудовою робочих місць, активні зусилля уряду щодо кампаній із повернення мігрантів можуть пожвавити повернення українців і пом’якшити дефіцит робочої сили.