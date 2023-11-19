В Україні середня зарплата зросла тільки номінально, очікують на реальне зростання
Джерело:Данило Гетманцев
Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, наскільки зросли зарплати українців. У першій половині 2023 року заробітна плата склала 16,3 тисячі гривень, відповідно до даних Держстату.
За підсумками поточного року середня зарплата має підвищитися завдяки тому, що сповільниться інфляція. В останньому, жовтневому, прогнозі НБУ таке зростання оцінюють у 3,9%.
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Якою була середня зарплата у 2023 році
За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні (за винятком тимчасово окупованих територій) у першому кварталі 2023 року склала 15 436 гривень, у другому – 17 176 гривень. Таким чином, середня зарплата у першому півріччі 2023 року сягнула 16 306 гривень,
– навів дані Гетманцев.
Проти аналогічного першої половини 2022 року, середня зарплата номінально збільшилась на 15,1%. Утім, якщо врахувати інфляцію за період, вона зменшилась на 3,6%.
У доларовому еквіваленті за офіційним курсом середня зарплата у першій половині 2023 року дорівнювала 446 доларів проти 479 доларів у першій половині 2021 року.
Кому платять найбільше в Україні
Сектори економіки із найвищими середньомісячними зарплатами:
- інформація та телекомунікації – 36 544 гривень;
- фінансова та страхова діяльність – 32 944 гривень;
- авіаційний транспорт – 28 177 гривень;
- професійна, наукова та технічна діяльність – 21 862 гривень;
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 20 506 гривень.
Які цифри щодо зростання заробітних плат заклали у бюджет-2024 – читайте за посиланням.