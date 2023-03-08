Газ в Україні подешевшав до мінімуму за рік

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за лютий 2023 року. Вартість газу знижується на тлі здешевлення блакитного палива в Європі, звідки його імпортує Україна.

Фактична вартість реалізації природного газу в Україні за лютий 2023 року зафіксована на рівні 20 727,73 гривень за 1 тисячу кубометрів без ПДВ. Це на 12,6% дешевше, ніж на місяць раніше.

Дивіться також Ціна газу в березні: чи збільшать тарифи на блакитне паливо

Середня ціна знизилася до мінімуму з березня 2022 року

Як повідомляють у Міністерстві, середня ціна знизилася до мінімуму з початку розрахунку показника з березня 2022 року:

березень – 29, 391 грн/тис. кубометрів;

квітень – 35, 933 грн/тис. кубометрів;

травень – 31,175 грн/тис. кубометрів;

червень – 32,194 грн/тис. кубометрів;

липень – 31,992 грн/тис. кубометрів;

серпень – 24,045 грн/тис. кубометрів;

вересень – 39,952 грн/тис. кубометрів;

жовтень – 38,295 грн/тис. кубометрів;

листопад – 28 855,75 грн/тис. кубометрів;

грудень – 26 199,24 грн/тис. кубометрів.

січень – 23 723,43 грн/тис. кубометрів.

лютий – 20 727,73 грн/тис. кубометрів.

Середня ціна на газ розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Протягом війни тарифи на газ та тепло для населення не будуть змінені. Урядовий законопроект про мораторій на збільшення тарифів на газ, тепло та гарячу воду під час війни був затверджений Верховною Радою.

Ціна на природний газ для домашніх споживачів залишиться на тому ж рівні, що і 24 лютого 2022 року, якщо враховувати ціни, які застосовувалися між постачальником та домашніми споживачами.