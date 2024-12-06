Пенсії по-новому: в Україні буде нова формула розрахунку пенсій
Реформа пенсійного забезпечення торкнеться всіх громадян України. Особливо відчутною вона буде для тих, хто вже тривалий час перебуває на пенсії.
Як рахуватимуть пенсію після реформи
Згідно з новим підходом, пенсія обчислюватиметься за іншою формулою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Нова формула:
Пенсія = базова пенсія + страхова пенсія.
Базова пенсія становитиме 30% мінімальної зарплати після оподаткування (наразі це 6 160 гривень), тобто 1 848 гривень.
Страхова пенсія розраховуватиметься за формулою:
- кількість зароблених балів × 30% × середня зарплата за минулий рік ÷ 4 200. Для людини з 35 роками стажу та середньою зарплатою це дорівнюватиме 4 292 гривні.
Таким чином, за старою методикою розрахунку пенсії людина із середньою зарплатою та 35 роками стажу могла отримати 4 745 гривень. За новою формулою ця сума зросте до 6 140 гривень (4 292 + 1 848).
Зауважте! Однак, такі розрахунки є умовними, і очікувати подібних пенсійних виплат у реальності, ймовірно, не варто.
Як нова формула вплине на пенсії
Реалізація підвищення пенсій за новою формулою стикається з браком фінансування. У законопроєкті зазначено, що до 28 лютого 2030 року буде застосовуватися коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості.
Зауважте! Цей коефіцієнт визначатиме вартість одного пенсійного бала, починаючи з дати набуття законом чинності, і щороку переглядатиметься з 1 березня.
Фактично це означає, що протягом найближчих років пенсії залишатимуться на нижчому рівні, ніж передбачено формулою.
Зауважте! Уряд буде розраховувати обсяг доступних коштів і встановлювати коефіцієнт, виходячи з можливостей бюджету.