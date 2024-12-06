Как будут считать пенсию после реформы

Согласно новому подходу, пенсия будет исчисляться по другой формуле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Новая формула:

Пенсия = базовая пенсия + страховая пенсия.

Базовая пенсия составит 30% минимальной зарплаты после налогообложения (сейчас это 6 160 гривен), то есть 1 848 гривен.

Страховая пенсия будет рассчитываться по формуле:

количество заработанных баллов × 30% × средняя зарплата за прошлый год ÷ 4 200. Для человека с 35 годами стажа и средней зарплатой это будет равняться 4 292 гривны.

Таким образом, по старой методике расчета пенсии человек со средней зарплатой и 35 годами стажа мог получить 4 745 гривен. По новой формуле эта сумма возрастет до 6 140 гривен (4 292 + 1 848).

Заметьте! Однако, такие расчеты являются условными, и ожидать подобных пенсионных выплат в реальности, вероятно, не стоит.

Как новая формула повлияет на пенсии

Реализация повышения пенсий по новой формуле сталкивается с нехваткой финансирования. В законопроекте указано, что до 28 февраля 2030 года будет применяться корректирующий коэффициент финансовой устойчивости.

Заметьте! Этот коэффициент будет определять стоимость одного пенсионного балла, начиная с даты вступления закона в силу, и ежегодно будет пересматриваться с 1 марта.

Фактически это означает, что в течение ближайших лет пенсии будут оставаться на более низком уровне, чем предусмотрено формулой.

Обратите внимание! Правительство будет рассчитывать объем доступных средств и устанавливать коэффициент, исходя из возможностей бюджета.