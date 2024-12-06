Як рахуватимуть пенсію після реформи

Згідно з новим підходом, пенсія обчислюватиметься за іншою формулою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Нова формула:

Пенсія = базова пенсія + страхова пенсія.

Базова пенсія становитиме 30% мінімальної зарплати після оподаткування (наразі це 6 160 гривень), тобто 1 848 гривень.

Страхова пенсія розраховуватиметься за формулою:

кількість зароблених балів × 30% × середня зарплата за минулий рік ÷ 4 200. Для людини з 35 роками стажу та середньою зарплатою це дорівнюватиме 4 292 гривні.

Таким чином, за старою методикою розрахунку пенсії людина із середньою зарплатою та 35 роками стажу могла отримати 4 745 гривень. За новою формулою ця сума зросте до 6 140 гривень (4 292 + 1 848).

Зауважте! Однак, такі розрахунки є умовними, і очікувати подібних пенсійних виплат у реальності, ймовірно, не варто.

Як нова формула вплине на пенсії

Реалізація підвищення пенсій за новою формулою стикається з браком фінансування. У законопроєкті зазначено, що до 28 лютого 2030 року буде застосовуватися коригуючий коефіцієнт фінансової стійкості.

Зауважте! Цей коефіцієнт визначатиме вартість одного пенсійного бала, починаючи з дати набуття законом чинності, і щороку переглядатиметься з 1 березня.

Фактично це означає, що протягом найближчих років пенсії залишатимуться на нижчому рівні, ніж передбачено формулою.

Зауважте! Уряд буде розраховувати обсяг доступних коштів і встановлювати коефіцієнт, виходячи з можливостей бюджету.