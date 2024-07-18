В Україні зросте вартість деяких комунальних послуг
18 липня 2024, 18:56Читать новость на русском
Джерело:Підгайцівська громада
Вже з вересня дехто з українців отримає підвищені платіжки за комунальні послуги з водопостачання та водовідведення. Тарифи на ці послуги підвищаться, зокрема для жителів Підгайцівської громади Волинської області.
Чому зростуть тарифи
Влада пояснює, що зростання тарифів є необхідним через підвищення витрат на ремонт мереж, подорожчання електроенергії та палива.
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Збільшення тарифів мінімальне й покриє лише основні витрати, щоб уникнути накопичення боргів.
З 1 серпня тарифи на водопостачання та водовідведення будуть такими:
- Вода: 22,31 гривень за кубометр.
- Каналізація: 29,54 гривень за кубометр.
Для споживачів без лічильників:
- Вода: 142,78 гривень на місяць з однієї людини.
- Каналізація: 189,06 гривень на місяць з однієї людини.
Щоб знизити суму в платіжках, рекомендується встановити лічильники.