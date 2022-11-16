Вибори у США та блокування Угорщиною: чи отримає Україна необхідні 38 мільярдів

Західні партнери України стверджують, що продовжать підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Проте і у США, і у ЄС існують поодинокі критики такої допомоги.

Нещодавно Угорщина заявила, що заблокує пакет допомоги від ЄС на 18 мільярдів євро. Це майже половина від тієї суми, яка необхідна для закриття дефіциту державного бюджету України у 2023 році.

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Чи виділить ЄС допомогу попри блокування

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, ЄС знайде спосіб виділити фінансову допомогу навіть у випадку, якщо Угорщина не підтримає голосування.

Насправді ми вже маємо публічні зобов'язання від політиків ЄС і США щодо надання по 1,5 мільярда на місяць. Я вважаю, що ці публічні зобов'язання все ж справдяться, попри позицію Угорщини,

– сказав Данило Гетманцев в інтерв'ю 24 каналу.

Він додав, що попри особливу позицію Угорщини по українському питанню, вона завжди за тих чи інших умов погоджується з більшістю у ЄС. Проте для виділення цієї допомоги Україні ще доведеться докласти зусиль.

Хочу підкреслити, що ми не маємо 100% гарантій чи зобов’язань, на які ми можемо розраховувати. Певні політичні зміни, зміна кон'юктури чи економічної ситуації можуть вплинути на виділення нам коштів. Тому ми не повинні перебувати в ілюзіях, що в нас все добре і половина бюджету в 38 мільярдів – вже забезпечена. Це не так. Але ми зробимо все, щоб це було так,

– підкреслив Гетманцев

Що робитимуть, якщо обіцяна допомога не надійде

Якщо партнери України не виділять макрофінансову допомогу, Нацбанку доведеться вдаватися до емісії грошей, а фіксований курс гривні навряд чи вийде підтримувати. Окрім емісії, існує загроза скорочення видатків, за винятком видатків на армію.

Я б не хотів розглядати цей сценарій, але крім емісії гривні у нас є ще скорочення видатків як певне таке складне рішення. Ми ж розуміємо, що є певні статті видатків, які не будуть скорочуватися. Це армія, на яку йде 90% того, що ми заробляємо самі. Тобто тих податків, які ми збираємо самостійно,

– пояснив Гетманцев

Він додав, що для поповнення держбюджету необхідно забезпечити покращення якості адміністрування податків. Це стосується і акцизного податку всередині держави, і імпортних податків, тобто тих податків, які справляє митниця. На думку Гетманцева, шляхом покращення адміністрування можна отримати додатково 10 – 12 мільярдів на місяць. При цьому, навіть ці резерви не стануть заміною допомоги партнерів, від яких наступного року очікується 1,3 трильйона.

У якому вигляді буде надано допомогу

Наразі у державному бюджеті передбачено фінансування переважно кредитами. На гранти ж закладена зовсім невелика сума. Проте, за словами Данила Гетманцева, партнери можуть переглянути умови надання допомоги.

Але якраз робота Міністерства фінансів та прем’єра полягає в тому, аби збільшити долю грантів в тій допомозі, яку ми отримаємо. З урахуванням того, що ми переходимо через критичну планку в 100% ВВП (держборг – 24 канал). Це небезпечно для країни, що розвивається. Тому скоріш за все партнери можуть піти на зустріч і значну частину грошей виділять нам у вигляді грантів, а не кредитів.

Гетманцев також наголосив, що з цього приводу МВФ проводить консультації з президентом та міністрами.

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