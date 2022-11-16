Выборы в США и блокирование Венгрией: получит ли Украина необходимые 38 миллиардов

Западные партнеры Украины утверждают, что продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно. Однако и в США, и в ЕС существуют единичные критики такой помощи.

Недавно Венгрия заявила, что заблокирует пакет пособий от ЕС на 18 миллиардов евро. Это почти половина той суммы, которая необходима для закрытия дефицита государственного бюджета Украины в 2023 году.

Интересно "Вы представляете, сколько воровали?": интервью с Гетманцевым о бюджете и налогах в 2023 году

Выделит ли ЕС помощь несмотря на блокирование

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ЕС найдет способ выделить финансовую помощь даже в том случае, если Венгрия не поддержит голосование.

На самом деле у нас уже есть публичные обязательства от политиков ЕС и США по предоставлению по 1,5 миллиарда в месяц. Я считаю, что эти публичные обязательства все же оправдаются, несмотря на позицию Венгрии,

– сказал Даниил Гетманцев в интервью 24 каналу.

Он добавил, что, несмотря на особую позицию Венгрии по украинскому вопросу, она всегда при тех или иных условиях соглашается с большинством в ЕС. Однако для выделения этой помощи Украине еще придется приложить усилия.

Хочу подчеркнуть, что у нас нет 100% гарантий или обязательств, на которые мы можем рассчитывать. Определенные политические изменения, изменение конъюнктуры или экономической ситуации могут повлиять на выделение нам средств. Поэтому мы не должны находиться в иллюзиях, что у нас все хорошо и половина бюджета в 38 миллиардов уже обеспечена. Это не так. Но мы сделаем все, чтобы это было так,

– подчеркнул Гетманцев

Что делать, если обещанная помощь не поступит

Если партнеры Украины не выделят макрофинансовую помощь, Нацбанку придется прибегать к эмиссии денег, а фиксированный курс гривны вряд ли получится поддерживать. Кроме эмиссии существует угроза сокращения расходов, за исключением расходов на армию.

Я бы не хотел рассматривать этот сценарий, но кроме эмиссии гривны у нас есть еще сокращение расходов как определенное сложное решение. Мы же понимаем, что есть некоторые статьи расходов, которые не будут сокращаться. Это армия, на которую уходит 90% того, что мы зарабатываем сами. То есть тех налогов, которые мы собираем самостоятельно,

– объяснил Гетманцев

Он добавил, что для пополнения госбюджета необходимо обеспечить улучшение качества администрирования налогов. Это касается и акцизного налога внутри государства, и импортных налогов, то есть налогов, взимаемых таможней. По мнению Гетманцева, путем улучшения администрирования можно получить дополнительно 10-12 миллиардов в месяц. При этом даже эти резервы не станут заменой помощи партнеров, от которых в следующем году ожидается 1,3 триллиона.

В каком виде будет предоставлена помощь

В настоящее время в государственном бюджете предусмотрено финансирование преимущественно кредитами. На гранты же заложена совсем маленькая сумма. Однако, по словам Даниила Гетманцева, партнеры могут пересмотреть условия предоставления помощи.

Но как раз работа Министерства финансов и премьера состоит в том, чтобы увеличить долю грантов в той помощи, которую мы получим. С учетом того, что мы переходим через критическую планку в 100% ВВП (госдолг – 24 канал). Это опасно для развивающейся страны. Поэтому, скорее всего, партнеры могут пойти на встречу и значительную часть денег выделят нам в виде грантов, а не кредитов.

Гетманцев также подчеркнул, что по этому поводу МВФ проводит консультации с президентом и министрами.

Как повлияют на помощь выборы в США